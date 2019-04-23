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مختل عقليا ينتحر بعد إشعاله النار فى شقيقته بالمحلة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:24 م
مختل عقليا ينتحر بعد إشعاله النار فى شقيقته بالمحلة انتحار - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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أقدم مختل عقليا مقيم منطقة أبو راضى دائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية، على الانتحار، بعدما اشعل النار فى شقيقته، وتم نقلها فى حالة خطرة إلى مركز الحروق بكفر الزيات.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بإصابة "ن.ر" 35 سنة ربة منزل بحروق من الدرجات الثلاث وحالتها خطيرة، وتم نقلها لمركز الحروق بكفر الزيات.

 

وتوصلت تحريات الرائد هيثم الشامى رئيس مباحث قسم أول المحلة، قيام شقيقها ويدعى "ر.ا" 40 سنة مختل عقليا، بإشعال النار فيها وإصابتها بحروق من الدرجات الثلاثة، وقيام شقيقها بالانتحار بعد إرتكابه للواقعه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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