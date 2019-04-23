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محافظ أسيوط يلتقى وفد منظمة الأغذية والزراعة ويعلن دعمه لمشروعات التنمية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:52 م
محافظ أسيوط يلتقى وفد منظمة الأغذية والزراعة ويعلن دعمه لمشروعات التنمية محافظ أسيوط مع وفد منظمة الفاو
أسيوط - هيثم البدرى
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التقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة الأغذية والزراعة "FAO" برئاسة الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الفاو بمصر، لمناقشة دعم بعض المشروعات التى تنفذها المنظمة بالمحافظة لتحسين الوضع الاقتصادى والمعيشى للفئات المستهدفة من النساء والشباب بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بجهود الدولة فى تحسين الأحوال المعيشية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والرى، لافتًا إلى أهمية المشاركة الاجتماعية من منظمات وهيئات المجتمع المدنى لما تمثله من دور هام فى تحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لمنطمة الأغذية والزراعة العالمية فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات القروض الدوارة، والتى يتم تنفيذها بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بهدف مساعدة بعض الأسر على الاستفادة المادية من تربية الحيوانات والطيور ومشاريع التسمين.

وأكد الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الفاو بمصر، أن مشروع القروض الدوارة يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء والشباب لتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتنفيذ مشاريع تدر دخلا وتحسن التغذية من خلال التمويل المادى وتوفير الطيور من (دجاج وبط وأغنام) للتسمين والدعم الفنى من (رعاية البيطرية والإرشادات البيطرية والزراعية) بالإضافة إلى توفير الأعلاف والمتابعة المستمرة للمشروعات من قبل المنظمة لمدة عدة دورات إنتاج ومساعدتهم فى التسويق لمنتجاتهم لافتًا إلى إنه سيتم توزيع 25 مشروعا لبعض الأسر بقرية المعصرة بمركز الفتح.

 

محافظ أسيوط ووفد تنمية الزراعة (1)
محافظ أسيوط ووفد تنمية الزراعة

 

محافظ أسيوط ووفد تنمية الزراعة (2)
محافظ أسيوط ووفد تنمية الزراعة

 

محافظ أسيوط ووفد تنمية الزراعة (3)
محافظ أسيوط ووفد تنمية الزراعة 

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