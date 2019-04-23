قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء المقبل، وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.