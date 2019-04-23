video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:00 ص
قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء المقبل، وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور الأربعاء

اخبار القليوبية

اخبار مصر

مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة القناطر الخيرية

محافظة القليوبية




لا تفوتك
محمد صلاح يقترب من ريال مدريد بعد توتر علاقته مع كلوب

محمد صلاح يقترب من ريال مدريد بعد توتر علاقته مع كلوب

"سكت الكلام".. جورج وسوف يطرح البرومو الأول لأغنيته الجديدة ..فيديو

"سكت الكلام".. جورج وسوف يطرح البرومو الأول لأغنيته الجديدة ..فيديو

مسعفون للجماهير وسيارات للملاعب.. تعرف على خطة اللجنة الطبية لبطولة أفريقيا

مسعفون للجماهير وسيارات للملاعب.. تعرف على خطة اللجنة الطبية لبطولة أفريقيا

وزير التعليم يعلن النتائج الأولية لاستطلاع رأى طلاب الأول الثانوى فى المنظومة

وزير التعليم يعلن النتائج الأولية لاستطلاع رأى طلاب الأول الثانوى فى المنظومة

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة