قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلى وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله (أ ش أ)

اقتحم قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلى بالقدس وعشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، فى رابع أيام "عيد الفصح اليهودى".

وأوضح مسئول العلاقات العامة والإعلام فى الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 237 مستوطنا اقتحموا الأقصى، خلال الفترة الصباحية عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وأفراد الشرطة.

وأضاف أن قائد شرطة الاحتلال فى القدس وكبار الضباط فى الأقصى والقدس القديمة اقتحموا الأقصى وقاموا بجولة فى ساحاته.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من المستوطنين حاولوا أداء طقوسهم وصلواتهم داخل المسجد الأقصى، فيما قام العشرات منهم بأداء الصلوات فور خروجهم من باب السلسلة أحد أبواب الأقصى بتشكيل حلقات الرقص والغناء.

وتواصلت دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة خلال اليومين القادمين.

وكان أكثر من 400 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى - أمس - فى فترتى الاقتحامات (الصباحية وبعد الظهر)، من جهة باب المغاربة، وتتزامن الاقتحامات مع دعوات لما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم اقتحام المسجد بكثافة ومحاولة تقديم "قرابين الفصح" داخل الأقصى.