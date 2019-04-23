عودة حركة قطارات" المنصورة - طنطا " بعد رفع عربة قطار العمال من على القضبان

الغربية - عادل ضرة

عادت منذ قليل حركه قطارات "المنصورة - طنطا " الى طبيعتها مرة أخرى بعد توقف استمر ساعتين اثر سقوط العربة الأولى من قطار عمال المحلة ، حيث دفعت هيئة سكك حديد وسط الدلتا بونش لرفع العربة .

كانت محطة سكك حديد المحلة بمحافظة الغربية، شهدت خروج العربة الأولى من قطار العمال المتجهه من المحلة إلى مركز السنطة، عن القضبان أثناء دخول القطار التحويلة ، وتسبب ذلك تكدس عمال شركة غزل المحلة داخل المحطة، وانتقلت الأجهزة الامنية إلى المحطة، وقوات الحماية المدنية ، بعد اخطار اللواء طارق حسونة ، مدير امن الغربية، بخروج العربة الأولى من قطار المحلة السنطة( قطار عمال المحلة) عن القضبان، داخل محطة سكك حديد المحلة، وتم إخطار هيئة السكة الحديد بوسط الدلتا، للدفع بونش لرفع العربة على القضبان تمهيدا لتحريك القطار من المحطة.