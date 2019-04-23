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عمدة كولومبو: هجمات سريلانكا عمل إرهابى ويجب ألا نحمل المسلمين المسؤولية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:01 م
عمدة كولومبو: هجمات سريلانكا عمل إرهابى ويجب ألا نحمل المسلمين المسؤولية هجمات سيريلانكا
أ ش أ
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أكدت عمدة مدينة كولومبو السريلانكية روزي سيناناياكي، أن هجمات سريلانكا عمل إرهابي له أبعاد دولية مرتبطة بمنظمات إرهابية دولية، قائلة "يجب ألا نحمل المسلمين في البلاد المسؤولية عن عمل قامت به جماعة إرهابية لا تمثلهم".

 

وشددت سيناناياكي - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، على أن هناك تقارير استخبارية أشارت بدقة لما يمكن أن يحصل في سريلانكا لكن بعض المسؤولين لم يقوموا بعمل اللازم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الهجمات لم تكن حادثا معزولا تعرضت له سريلانكا.

 

وكان وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا قد أعلن في وقت سابق اليوم أن التحقيقات أظهرت أن هجمات الأحد الماضي التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد كانت ردا على هجوم (كرايست تشيرش) في نيوزيلندا.

 

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات سريلانكا التي أسفرت عن مقتل 321 شخصا و500 جريح.

 


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