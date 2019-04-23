عاملة نظافة وأبنائها وراء سقوط سيدة من نافذة شقة ومقتلها بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات وفاة إحدى السيدات إثر سقوطها من شرفة منزلها بالإسكندرية، حيث تبين أن زميلتها وراء ارتكاب الجريمة بسبب الخلاف على العمل.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بشأن سقوط إحدى السيدات "عاملة نظافة" من شرفة شقتها بمنطقة المعمورة البلد ووفاتها متأثرة بإصابتها.

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد شريف مدير أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص سيدة وأبنائها الثلاثة "لهم معلومات جنائية" وزوجة أحدهم، وجميعهم عمال جمع قمامة مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واعترفوا بتوجههم لشقة المجنى عليها لوجود خلافات سابقة بينهم على جمع القمامة، فحدثت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليها بالضرب وبطرحها أرضا، فحاولت الهرب منهم بالقفز من شرفة الشقة فسقطت أرضا وتوفيت.