ضبط 3 أصحاب مخابز فى الساحل استولوا على 137 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية، انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 94 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الخليفة (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة قدرها (2 طن "فسيخ – سردين" معبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1198 ألف ومائة وثمانية وتسعون عبوة "بسكويت ويفر – مشروبات سريعة التحضير") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط ثلاثة من مالكى المخابز البلدية، بدائرة قسم شرطة الساحل (محافظة القاهرة) لتلاعبهم وإختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهم فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء، واستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ وقدره (137,540 ألف جنيه) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 635 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 7 قضايا إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (89 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط 3 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (25100 لتر "سولار - بنزين ") وضبط قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (50 كيلو جرام دقيق وأقماح)، وضبط (161) قضية فى مجال مخالفات المخابز وضبط (22) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها (2,613 طن سكر – 1200 عبوة زيت طعام) .

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 3 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم وضبط 28 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (13,043 طن مواد غذائية متنوعة) وضبط 21 قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها ( 1,722 عبوة "بويات ، منظفات" – 6221 قطعة غيار سيارات، شمع عيد ميلاد، وإستيكر) وضبط (349) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 20 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (2,828 طن لحوم وأسماك) وضبط 17 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (910 عبوة سجائر) وضبط 3 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها ( 3 طن أسمدة وأعلاف - 288 عبوة مبيدات).