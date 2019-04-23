ضبط 1296 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1296 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم، الحامول ، بلطيم ، دسوق"، وتم ضبط 11 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 40 مخالفة دراجة نارية، 40 انتظار خاطئ، و40 مخالفة سير بدون تراخيص، و23 بدون رخص قيادة، و11 بدون رخص تسيير، و1133 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

وعلى جانب آخر، تابع محافظ كفر الشيخ، الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض جدرى الماشية وجدرى الضأن لعام 2019م، تحت إشراف الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري، فتم تحصين 80449 حيوانا ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدرى الضأن، من بينها "5924 أغنام، و74525 أبقار ".

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، والعاملين بالطب البيطرى، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.