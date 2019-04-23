صور.. محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير الشواطئ والحدائق

مطروح - حسن مشالى

أجرى اللواء مجدى الغرابلى ، محافظ مطروح، جولة ميدانية على كورنيش المدينة، والحدائق العامة، لمتابعة أعمال التطوير، والتأكيد على انتهاء الأعمال، قبل بداية المصيف، يرافقه المهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد الإسكندرانى رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير شاليهات المحافظة وتوسعة ميدان الشراع بشكل جمالي ليحقق زيادة السيولة المرورية كما تفقد أعمال تطوير الممشى الجديد للكورنيش حتى شاطئ الإليزية موجها بسرعة تنفيذ الأعمال .

وأكد محافظ مطروح، أن أعمال تطوير شاطئ الإليزية الحالية، لن تحجب رؤية البحر عن المواطنين، ولن يزيد ارتفاع القواعد عن90سم، مع عمل كافيتريات حضارية، تسع مزيد من فرص عمل الشباب، ومنع أية إشغالات بالكورنيش، مع تنسيق ووضع ضوابط لكافة الإشغالات، بأماكن محددة وضرورة الالتزام بالقانون، مع مساعدة الشباب فى تجهيزها بشكل منسق وحضاري، يليق بمطروح وتوفير الخدمات بما يتيح بمزيد من فرص العمل للشباب.

وشدد اللواء مجدي الغرابلي، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة وزيادة عمال النظافة وسلال القمامة وتطهير دورات المياه وخزانات المياه بالشواطئ، مع التزام أصحاب الفنادق والمباني بقرار اللون الموحد للمحافظة، وإنذار أصحابها بقطع الخدمات، فى حالة عدم الالتزام والتنفيذ قبل 15 مايو القادم.

وتفقد محافظ مطروح، أعمال تطوير حدائق الغزالة والعوام وكليوباترا، استعدادا لاستقبال المواطنين فى أعياد الربيع، وشم النسيم، بعد تطويرها واعادة استغلالها ضمن الأصول التي كانت مهملة، لتصبح متنفس لأهالي المحافظة وزائريها.