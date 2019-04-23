صور.. رئيس الوطنية للانتخابات يدحض محاولات قوى الشر التى استهدفت الاستفتاء

كتب إبراهيم قاسم - تصوير ماهدير إسكندر

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ومجلس إدارتها وجهازه التنفيذى بذلت جهدا غير مسبوق لإجراء الاستفتاء فى وقتا قياسيا، مضيفا خلال مؤتمرا صحفى عقدته الهيئة منذ قليل، لإعلان نتيجة الاستفتاء، أن العملية الانتخابية خرجت فى أبهى صورة تليق بمصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن قوى الشر حاولت بث الشائعات والتشكيك فى الاستفتاء، حيث نسبت للهيئة قرار بمد فترة التصويت ليوم رابع، مؤكدا أن الهيئة كانت حريصة على عقد مؤتمرا طوال أيام الاقتراع الثلاثة لدحض تلك الشائعات، كما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعون على قرارات الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء وهو ما يؤكد شرعية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتابع لاشين، نقلنا وطننا إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية، مؤكدا أن الديمقراطية لا توجدها الثورات إنما الإرادة الشعبية من خلال إبداء الرأى فى الاستفتاءات باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاستفتاء جرى فى مناخ ديمقراطى، وأعاد روح الوطن فينا، وحرك الساكن بداخلنا وتعالى الهتاف باسم مصر، فقد وقف الناخبين أمام لجان الاقتراع وتعالت الإنسانية فيهم من خلال مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الشكر للمرأة المصرية التى تقدمت صفوف الناخبين كما وجه الشكر للشباب وذو الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأوضح لاشين أن الأوطان لا تبنى بالشعارات مهما تعالت وإنما تبنى وتحفظ بالغرق والدم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.