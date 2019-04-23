صور.. رئيس الوزراء يصل بورسعيد لمتابعة استعدادات إطلاق التأمين الصحى الشامل

بورسعيد - السيد فلاح

وصل قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، المقرر لها مطلع شهر يوليو المقبل .