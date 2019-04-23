صور.. "إعلام الغردقة" يعقد حلقة نقاشية حول الكيانات الصحفية الموازية ومحاربتها

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد مجمع إعلام الغردقة حلقة نقاشية، اليوم الثلاثاء، حول الكيانات الصحفية الموازية، وحماية المجتمع من أخطار انتحال صفة الإعلامى والصحفى.

وشارك فى الحلقة، أعضاء نقابتى الصحفيين والإعلاميين، ومراسلى الصحف اليومية بالبحر الأحمر، ونرمين أبو سريع مدير مجمع إعلام الغردقة، حيث دارت الحلقة حول دور ظهور كيانات غير قانونية تدعى أنها "نقابات" للصحفيين، وتصدر بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفى".

وأهاب الصحفيون المشاركون في الحلقة النقاشية بالمواطنين، وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، لأنها كيانات تنتحل صفة الصحافة بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك وفقا لحكم المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يجرى إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة كما طالبت الحلقة الأجهزة المختصة بوقف التعامل مع من لا يحملون عضوية النقابة أو مراسلو الصحف اليومية.

وأوصت الحلقة، برصد الكيانات الصحفية المعتمدة من نقابة الصحفيين، وتعريف المجتمع بالصحفيين العاملين، بتلك الكيانات كما دعا المشاركون إلى حملة لتوعية المجتمع بالكيانات الصحفية وأعضائها.