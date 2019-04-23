video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة: الإقبال على التصويت فى استفتاء الدستور المصرى بروما كان كبيرا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:21 ص
صحيفة: الإقبال على التصويت فى استفتاء الدستور المصرى بروما كان كبيرا تصويت المصريين فى الخارج على الاستفتاء - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الماسجيرو" الإيطالية، إن التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية فى مصر انتهى فى الداخل والخارج، موضحة أن النتيجة ستكون أعلنت بحلول 27 أبريل الجارى، لافتة إلى أن الاقبال فى روما من قبل الجالية المصرية كان "كبيرا".
 
وأشارت إلى أن المسلمين والمسيحيين اصطفوا معا لنفس الغرض وهو التصويت على استفتاء الدستور، كما ظهر العديد من الأطفال مع عائلاتهم وهم يرفعون علم مصر.
 
وأوضحت الصحيفة، أن الكثير من المصريين فى روما أجابوا نداء رئيس الهيئة القومية للانتخابات، لاشين إبراهيم، الذى ناشد بمواصلة إبداء الرأى.
 
وأضافت أن هناك 13 مادة قام البرلمان بتعديلها، وأهمها فى المقام الأول زيادة حصص المرأة فى البرلمان ، وهو التغيير الذى يأتى أيضا نتيجة للاتفاقيات الدولية مع مصر، كما أن أهم المواد المعدلة، هو تمثيل دائم داخل البرلمان للشباب يضمن وجودهم حتى لو لم يتم انتخابهم.
 
20190423100711711
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار الفرز بعد انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية.. اللجان العامة تستقبل صناديق الاستفتاء من اللجان الفرعية.. "الوطنية للانتخابات" تشكر الشعب والقضاة ورجال الجيش والشرطة.. وتؤكد: إعلان النتائج مجمعة..صور

فرز الأصوات باللجان الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أسوان

صور .. فرز الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكفر الشيخ

الاستفتاء

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

التعديلات_الدستوريه




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة