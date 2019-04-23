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سفير إسبانيا فى مصر يفتتح الاحتفالات باليوم العالمى للكتاب

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:59 م
سفير إسبانيا فى مصر يفتتح الاحتفالات باليوم العالمى للكتاب جانب من الاحتفال
كتبت: إنجى مجدى
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افتتح سفير إسبانيا في مصر، رامون خيل كاساريس، برفقة مديرة معهد ثربانتس بالقاهرة، سيلفيا خريخالبا، الاحتفال باليوم العالمى للكتاب والقراءة المتواصلة فى الرواية الإسبانية الأشهر "دون كيخوته" للكاتب ميجل دي ثربانتس.

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حضر الافتتاح، اليوم الثلاثاء، مجموعة من سفراء دول أمريكا اللاتينية من بينهم الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا وغينيا الاستوائية، وخلاله أبرزت مديرة معهد ثربانتس أهمية هذا الاحتفال الذى يشجع على القراءة.

وشهد الاحتفال، وهو أحد أكبر الأنشطة التى ينظمها معهد ثربانتس بالقاهرة على مدار العام، عدد كبيرا من الحضور بأكثر من 650 شخصا منهم طلاب من مختلف المدارس المصرية والمهتمين باللغة والثقافة الإسبانية. ففى الحديقة الواسعة لمعهد ثربانتس، احتشد الجمع للمشاركة فى الأنشطة التى تمتد على مدار اليوم، وتتضمن قراءة باللغة العربية لرواية "دون كيخوته".

وتتضمن الأنشطة أيضا ألعابا مرتبطة باللغة والثقافة في إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى معرض للكتاب، كما سيتم تسليم جوائز المسابقات المختلفة في تحدي الكتابة بالإسبانية.

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وستختتم الأنشطة بعرض مسرحى بعنوان "السُترة: مغامرة عبر الزمن" والذى يقدم مغامرة تمزج بين السعادة والحزن، وفيها يلتقى ثربانتس بشخصيته الخالدة "دون كيخوته" فى ثلاث عصور مختلفة. ويرغب الفارس الشهير فى أن يكتب ثربانتس جزءا ثالثا من رواية دون كيخوته الشهيرة.

 


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