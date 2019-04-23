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سفر وعودة 1571 مصريا وليبيا و 401 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:06 م
سفر وعودة 1571 مصريا وليبيا و 401 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1571 مصريا وليبيا و401 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1134 إلى الجانب الليبي، بينهم  305مصريا 829 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 437 بينهم 341 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 96 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  221 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 180 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

من ناحية أخرى تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 111 حكما قضائيا، وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 3 مسجلين خطر و 9 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 43 حكم جزئي و 16 حكم مستأنف و42 حكم بغرامات و 9 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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