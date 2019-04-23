رئيس جامعة أسيوط يعلن بدء تطوير المستشفى الجامعى الرئيسى

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن البدء فى وضع خطة شاملة لتطوير المستشفى الجامعى الرئيسى خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتى متزامناً مع العمل الجارى على قدم وساق لإنهاء أعمال التجهيزات بأكبر مستشفى للإصابات والحوادث على مستوى الجمهورية، والتى تعمل جامعة أسيوط على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة تشغيلها خلال الشهور القادمة، والتى سيتم نقل عدد من الأقسام الطبية إليها مثل العظام والاستقبال ووحدة الجراحات الميكروسكوبية، مما سيتيح الفرصة لإعادة تقسيم مبنى المستشفى الجامعى الرئيسى وإعادة استغلال إمكانياته على نحو أفضل .

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لمجلس كلية الطب وذلك بموجب منصبه كمشرف على الكلية ورئيساً لمجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد مخلوف الأستاذ بالكلية وعضو لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ووكلاء كلية الطب لمختلف القطاعات ورؤساء الأقسام الطبية ومديرى مستشفيات الجامعة وأعضاء مجلس الكلية .

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن مجلس الكلية ناقش فى جلسته الدورية المنعقدة عن شهر أبريل 2019 عددا من الموضوعات الإدارية والتعليمية المتعلقة بأقسام الكلية المختلفة، كما ناقش بعض البنود الخاصة بسير العمل فى مستشفيات الجامعة، كما تم خلال الجلسة التعريف بأهم التعديلات التى أجريت على اللائحة التنفيذية الخاصة بالمستشفيات الجامعية وأثرها على مستشفيات أسيوط الجامعية.



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