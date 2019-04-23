video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:56 م
رئيس الوزراء يتفقد مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد رئيس الوزراء فى بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل بحى الشرق فى محافظة بورسعيد، استعدادات إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، المقرر لها مطلع شهر يوليو المقبل، والوقوف على سير العمل بالمشروع.

 

وأكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، على أنه تم الانتهاء من إنشاء المبنى بتكلفة 65 مليون جنيه تقريبًا، ويضم الهيئات الثلاث المشرفة على تنفيذ المشروع وهى هيئة مقدمى الخدمة وهيئة التمويل وهيئة اﻻعتماد، ويتكون المبنى من الدور الأرضى الذى سيعمل كخدمة استقبال للهيئات الثلاث بالإضافة إلى 6 أدوار يتم تقسيمها بمعدل دورين لكل هيئة، كما يضم المبنى قسمًا للشئون القانونية وقسمًا لإدارة شئون الأطباء، وآخر لإدارة شئون المرضى، فضلًا عن قسم لإدارة شئون الممرضين.

 

ومن المنتظر أن يتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المركز المطور بجمارك بورسعيد وسوق السمك والمركز التكنولوجى بحى المناخ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس الوزراء يصل بورسعيد لمتابعة استعدادات إطلاق التأمين الصحى الشامل

مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة والسكان

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

التامين الصحى الشامل




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة