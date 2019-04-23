رئيس الوزراء يتفقد سوق السمك خلال زيارته لبورسعيد

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ،خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لمحافظة بورسعيد يرافقه وزراء الصحة والتنمية المحلية والاتصالات، سوق السمك ببورسعيد لمتابعة سير العمل به.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مسئولى هيئات التأمين الصحيى الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التى تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء: الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية،، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.