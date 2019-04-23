رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ ببورسعيد

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ حول المركز، وما يقدمه من خدمات للمواطنين، وكذا الخطوات التى تتم بدايةً من استقبال المواطن مرورًا بمتابعة طلباته مع الادارات المعنية وصولًا للرد عليه وأداء الخدمات المطلوبة وفقًا للموعد المحدد.

وأشار رئيس حى المناخ خلال الشرح إلى أنه تم تزويد المركز بعدد 20 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات، و2 إسكنر، وربطه بخط ربط مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، هذا إلى جانب ميكنة جميع الادارات بالحى وربطها بشبكة المركز الذى يتلقى طلبات المواطنين، وهو ما يسهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر يسرا وسهولة.

وأوضح الدكتور منصور بكرى، أنه تم الاستعانة بعدد من الشباب من الخريجين ذوى المهارات بمجال الحاسب الآلى وإشراكهم للعمل فى إدخال البيانات، وذلك إلى جانب العاملين بالحى وبالمركز، مشيرًا إلى أنه تم تدريب جميع العاملين بالمركز وكذا العاملين بالإدارات المعنية التى تم ربطها بمنظومة الخدمات الحكومية، على كيفية التعامل مع المواطنين لإداء خدماتهم وطلباتهم فى أسرع وقت ممكن، وفقًا للنظم المطبقة.