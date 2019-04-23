رئيس المجلس العسكرى بالسودان يلتقى وفدًا أمريكيًا بالخرطوم

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التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بوفد أمريكي برئاسة مكيلا جيمس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية، وذلك في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين.

وقالت مكيلا جيمس - في تصريح صحفي - إن لقاء الوفد بالفريق البرهان كان لقاءً بناءً لحد بعيد، وتناول الأوضاع بالسودان والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ونوهت بأن اللقاء ناقش، موضوع الحكومة المدنية والحاجة إلى تشكيلها في أقرب وقت، لافتة إلى أن اللقاء ركز أيضا على أهمية أن يكون الحوار بشأن الفترة الانتقالية شاملا لكل قطاعات الشعب السوداني، والتأكيد على أن الفترة الانتقالية ستنقل السودان إلى وضع جديد يستجيب لتطلعات الشعب. وأكدت على استعداد الجانب الأمريكي الاستمرار في الحوار مع المجلس العسكري خلال الفترة القادمة، ودعمه لخيارات الشعب السوداني.