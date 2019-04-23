رئيس السنودس الإنجيلى: أسعى لاستعادة كنائسنا المستولى عليها

أعرب القس نادى لبيب رئيس السنودس الانجيلى (الهيئة العليا للكنيسة الإنجيلية) عن سعادته بثقة قساوسة السنودس الذين منحوه أصواتهم كرئيس لتلك الدورة، وذلك فى الانتخابات التى جرت الثلاثاء الماضى.

وقال رئيس السنودس الانجيلى لـ " اليوم السابع " أنه يسعى خلال تلك الدورة لاستعادة كافة الكنائس الإنجيلية المغلقة، أو التى تم الاستيلاء عليها من قبل أخرين فى نزاعات قضائية أو خلافات مثلما جرى فى كنيسة الإسماعيلية.

كان القس نادى لبيب راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم قد تمكن خلال العام الماضى من استعادة الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية بعدما استولى عليها بعض الأشخاص ومنعوا السنودس من ممارسة سلطته عليها وقد عمل القس نادى على استعادتها بعد تكليفه بالإشراف عليها.