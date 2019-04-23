دواوين الوزارات.. الكهرباء تقرر إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
علشان تحافظ على صحتك.. دليلك لشراء الرنجة والفسيخ سليمة فى شم النسيم
وزيرة الصحة ووزير الاتصالات يبحثان آليات تطبيق ميكنة التأمين الصحى الشامل
وزارة الرى :
وزير الرى يتوجه للفيوم لمتابعة انسداد تغطية بحر ترسا فى مركز سنورس
وزارة الأوقاف:
وزير الأوقاف: دعم الجماعات الإرهابية معادة لله ورسله وجريمة ضد الإنسانية
وزارة الهجرة:
فيديو.. وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أظهروا مشهدًا حضاريًا خلال أيام التصويت
وزارة التربية والتعليم:
وزير التعليم ينشر رسما توضيحيا لمكونات مشروع بناء نظام تعليم مصرى جديد
وزارة الزراعة:
الزراعة: حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل لزيادة إنتاج التمور
وزارة التعليم العالى:
إعلان أسماء الفائزين بجائزتى النيل والدولة التقديرية فى العلوم والتكنولوجيا 2018
وزارة القوى العاملة:
وزارة التنمية المحلية:
القوى العاملة: إلغاء وإيقاف 7شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون
وزيرة البيئة:
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون فى إدارة المخلفات الصلبة بالمجتمعات العمرانية
وزارة الكهرباء:
القابضة للكهرباء تقرر إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين لتخفيف الأعباء
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