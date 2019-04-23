video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/4/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/4/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ،تنشط احيانا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهومعتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة.

الطقس فى الأردن 
 

نهاراً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ولكنها تبقى عُموماً أقل من مُعلاتها لمثل هذا الوقت من العام. 
ويكون الطقس مُشمساً في الغالب و وبارداً نسبياً في عُموم المناطق، و مُعتدلاً في الاغوار و البحر الميت و العقبة.
 وتكون الرياح شمالية غربية غربية مُعتدلة السرعة. 
 وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية. 

ليلاً

يسود طقس بارد في عموم المناطق، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية.
 وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة في اغلب المناطق. 

الطقس فى فلسطين 
 

 يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي بحوالي أربعة درجات مئوية. ويعود الإستقرار بشكل كامل في مختلف المناطق ويسود جو غائم جزئي ودافئ نسبي نهاراً ومائل للبرودة ليلاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية .


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: غداً ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة