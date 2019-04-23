حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ،تنشط احيانا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهومعتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة.

الطقس فى الأردن



نهاراً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ولكنها تبقى عُموماً أقل من مُعلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس مُشمساً في الغالب و وبارداً نسبياً في عُموم المناطق، و مُعتدلاً في الاغوار و البحر الميت و العقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس بارد في عموم المناطق، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة في اغلب المناطق.

الطقس فى فلسطين



يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي بحوالي أربعة درجات مئوية. ويعود الإستقرار بشكل كامل في مختلف المناطق ويسود جو غائم جزئي ودافئ نسبي نهاراً ومائل للبرودة ليلاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية .



