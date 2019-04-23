جماعة منشقة تعتذر عن مقتل صحفية بإيرلندا الشمالية

بلفاست (أ ش أ)

أعلنت جماعة منشقة تدعى "الجيش الجمهورى الإيرلندى الجديد" مسئوليتها عن مقتل الصحفية الإيرلندية الشمالية ليرا ماكى، خلال أعمال شغب فى مدينة لندنديرى الأسبوع الماضى.

وذكرت الجماعة ـ فى بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء "نقدم اعتذارنا الخالص والصادق لأسرة وأصدقاء ليرا ماكى التى قتلت بشكل مأساوى خلال أعمال الشغب".

كانت شرطة إيرلندا الشمالية أعلنت السبت الماضى توقيف شابين يبلغان من العمر 18 و19 عاما، على خلفية التحقيق فى مقتل الصحفية بعد أعمال شغب فى مدينة لندنديرى.

يذكر أن مساعد قائد شرطة إيرلندا الشمالية مارك هاملتون أعلن بمؤتمر صحفى فى لندنديرى الجمعة الماضى مقتل الصحفية لارا ماك جى (29 عاما) برصاص رجل فتح النار على شرطيين دخلا حى كريجان.