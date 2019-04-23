جامعة طنطا تحصد 4 جوائز تقديرية وتشجيعية من الدولة لعام 2018

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، عن حصول الجامعة على المركز الرابع برصيد 4 جوائز (تقديرية وتشجيعية) من جوائز الدولة لعام 2018.

وحصل الدكتور محمد لبيب سالم، الأستاذ بكلية العلوم بالجامعة على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية، في حين حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم البيولوجية الدكتور محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، وحصل عليها في مجال العلوم الهندسية الدكتور ضياء الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة.

من جانبه هنأ الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة الفائزين، مؤكداً أهمية البحث العلمي وتوظيفه لخدمة المجتمع، مطالباً الباحثين بضرورة مواكبة المستجدات والتطورات العالمية فى مجال البحث العلمى، وبما يضمن الارتقاء بجامعة طنطا في التصنيفات العالمية.