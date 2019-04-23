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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:25 م
خالد صلاح
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برعاية منظمة خريجى الأزهر..

تواصل فعاليات المسابقة الدولية الثانية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:02 ص
تواصل فعاليات المسابقة الدولية الثانية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته جانب من فعاليات المسابقة الدولية الثانية لحفظ القرآن الكريم
كتب لؤى على
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انطلقت اليوم الثلاثاء، ثانى أيام فعاليات المسابقة الدولية الثانية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته التى ينظمها اتحاد الطلاب الاندونيسين بالقاهرة  تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بقاعة المؤتمرات بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،وكان قد حضر حفل  الافتتاح السفير حلمى فوزى – سفير اندونيسيا بالقاهرة، ومن الأزهر علماء محكمون للمسابقة، المدير الإدارى للمركز، ومدير شئون التعليم.
 
جدير بالذكر أن هذه المسابقة تعقد للمرة الثانية على التوالى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد تقدم لها متسابقون من أكثر من خمسين دولة، وقد حرصت المنظمة على مشاركة الطلاب الأفارقة على اختلاف دولهم،  فى إطار تخصيص المنظمة  2019 ليكون عاما ً لإفريقيا.
 
وسوف يحصل  الفائزون الأوائل على جائزة رحلة لإداء العمرة إلى جانب جوائز  مالية.

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