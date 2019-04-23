تخصيص 288 وحدة سكنية بشمال سيناء لأهالى رفح والشيخ زويد المقيمين بالعريش

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، أنه تم إجراء قرعة علنية على عدد 288 وحدة سكنية فى العريش، تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين فى تجمعات العريش وبئر العبد، تحت إشراف وحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى.

وأكد المحافظ، أن الوحدات السكنية فى حى العبور بمدينة العريش، وتشمل كل وحدة على ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الأولى، حيث سيتم تسليم عدد 1176 وحدة سكنية أخرى فى منطقة السبيل فى المساعيد كمرحلة ثانية على المتقدمين من أهالى مركزى رفح والشيخ زويد.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهرى "استضافة"، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريا نظير الصيانة.

وأشار المحافظ، إلى تخصيص نسبة 5% أى بعدد 15 وحدة سكنية من الوحدات السكنية فى المرحلة الأولى لذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا على تخصيص الأدوار الأرضية لهم، وذلك تيسيرًا عليهم.

وقال المحافظ، إنه تقدم للحصول على الوحدات السكنية عدد 526 شخصًا من بينهم 227 من مركز رفح و299 من مركز الشيخ زويد، مؤكدًا تخصيص الوحدات السكنية بنسبة 60% للمتقدمين من رفح، و40% للمتقدمين من الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ على الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له.

وأوضح البيان، أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى، للأسر التى أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، حيث سيقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة، على أن يكون المتقدم من المضارين من أهالى الشيخ زويد ورفح أو جنوب وغرب مدينة العريش، وممن تركوا مساكنهم، أو من أسر الشهداء والمصابين .

حضر القرعة العلنية، كل من العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة ومحمد رضوان، مدير عام مديرية الإسكان، والعميد مصطفى محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، وايهاب بكير رئيس مدينة الشيخ زويد والمتقدمين.