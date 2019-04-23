تحصين 125 ألفا و880 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

قامت إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، بتحصين 125 ألفا و880 رأس ماشية فى حملة تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى.

وأجرت إدارة الأمراض المشتركة الكشف على 413 حيوانا، بالإضافة لعمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 215 حيوانا، واختبارات الدرن لعدد 240 حيوانا، كذلك قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 360 كلباً ضالاً.

وكشفت إدارة الرعاية والعلاج على 2446 حيوانا، وعلاج 38 حيوانات منزلية، بجانب عمل إدارة الخدمات التى قامت بعمل إجراءات التأمين 40 عجلا، وتسجيل وترقيم 803 حيوانات، واستخراج 1459 بطاقة والتفتيش على 4 عيادات ومراكز بيطرية، وقامت إدارة الدواجن بعلاج 3833 طائر وعمل 8 معاينات وترخيص 5 مزارع و3 مناحل واستخراج 38 تصريح بيع وتحصين 960 طائرا.

وقامت إدارة الإرشاد بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم ندوات إرشادية بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية ومناقشة تكثيف رش الترع والمصارف للتخلص من مسببات الأمراض.