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تأجيل محاكمة مدير العقود بوزارة التخطيط و2 آخرين بتهمة الرشوة لـ26 يونيو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:05 م
تأجيل محاكمة مدير العقود بوزارة التخطيط و2 آخرين بتهمة الرشوة لـ26 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" ورئيس قطاع بتلك الشركة لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة، لجلسة 26 يونيو المقبل لعرض الأسطوانات المدمجة. 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبد الستار.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "عماد .ا  .ا" مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة  (مبالغ مالية) من المتهم "محمد .ع .ع" مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد .ا .ع" وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
 
وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 الف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.
 

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