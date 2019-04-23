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بريطانيا ترسل عناصر من شرطة ميتروبوليتان لسريلانكا عقب التفجيرات

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:17 م
بريطانيا ترسل عناصر من شرطة ميتروبوليتان لسريلانكا عقب التفجيرات جيرمى هانت
لندن (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية البريطانى "جيرمى هانت" اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال عناصر من شرطة ميتروبوليتان إلى العاصمة السريلانكية (كولومبو) لدعم البريطانيين المتواجدين هناك، وذلك فى أعقاب التفجيرات الأخيرة التى شهدتها سريلانكا واستهدفت عدة كنائس وفنادق؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقال هانت - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أبلغت الليلة الماضية وزير الخارجية السريلانكى تيلاك مارابانا بأن العالم بأسره يشعر بحزن بلاده، وعرضت مساعدة المملكة المتحدة فى التحقيقات، كما تم تنكيس الأعلام اليوم تضامنا مع حالة الحداد وإرسال عناصر من شرطة ميتروبوليتان لدعم البريطانيين والمساعدة فى إعادتهم إلى البلاد".

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا - أول أمس - وأعلنت الحكومة - فى أعقابها - حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات الرسائل.

 


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