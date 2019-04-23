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"بروكا".. مشروع تخرج لطلاب بإعلام حلون عن تأثير الكلمة فى حياة الإنسان

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:04 ص
"بروكا".. مشروع تخرج لطلاب بإعلام حلون عن تأثير الكلمة فى حياة الإنسان طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام جامعة حلوان
كتب - احمد إبراهيم
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دشن عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام جامعة حلوان، حملة إعلامية "بروكا.. كلمتك لو بس تحسبها"، وهو مشروع تخرج يهدف إلى توعية الأفراد بمفهوم الكلمة ومدى تأثيرها السلبى والإيجابى على حياة الأفراد، وتوضح الحملة ضرورة انتقاء الكلمة ومعرفة تأثيرها قبل النطق بها.

وتم تسمية الحملة "بروكا" نسبة للعالم الفرنسى "بول بروكا"، والذى استطاع أن يتعرف على منطقة فى المخ المسئولة عن النطق وإنتاج الكلام.

 

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ويضم المشروع 23 طالباً وطالبة، أكدوا جميعهم أن فكرة الحملة جاءت نتيجة تزايد الكلام السلبى مؤخراً فى كلامنا، وشاركت الحملة فى فعالية ناجحة فى "معرض الزهور بحديقة الأورمان"، وشارك عدد من زوار المعرض وتفاعلوا مع الحملة بكتابة كلمات إيجابية وسلبية أثرت فى حياتهم.

 

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وأوضحت الطالبة "ميار أشرف محمد": حملتنا تستهدف التوعية بأهمية الكلمة ومعرفة أهميتها وتأثيرها على الناس من حولنا، وأن للكلمة قوة يمكنها تغيير حياة الإنسان بالكامل بشكل إيجابى أو سلبى، وقد تصل أحياناً بالإنسان إلى الانتحار.

 

وأضافت "نهى فتحى"، أن فكرة الحملة جاءت بعد انتشار الكلام السلبى فى كلامنا وعدم الوعى بخطورته، لافتة إلى أن الحملة تهدف لتغيير سلوك الأفراد وتبديل كلامهم السلبى بكلام أكثر إيجابية.

 

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وأكدت "زينب محمد"، أن الناس فى الآونة الأخيرة أصبح كلامهم أكثر حدة وتجريحاً من ذى قبل، بحجة أنهم أكثر صراحة وعفوية.

وقالت "خلود مصطفى"، إن الحملة رحب بها العديد من الناس ومشاركاتهم فى الفعالية كانت ناجحة، وكان الناس على استعداد بتغيير كلامهم واستبداله، وفهم الناس الحملة بشكل صحيح.

 

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