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انطلاق معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالقاهرة اليوم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:00 ص
انطلاق معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالقاهرة اليوم معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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ينطلق معرض " سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر رسميا مساء اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على أن يفتتح أبوابه للجمهور فى اليوم التالى غدا الأربعاء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 9 مساء يوميا، بمشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية بجانب كبرى شركات القطاع الخاص والموردين، حيث سيتم طرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.


ويأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة طرح كميات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان ،وذلك مقارنة بمعدلات طرح السلع فى الأيام العادية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه الايام كما وجه الوزير بتكثيف اطلاق السيارات المتنقلة خلال شهر رمضان.


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غدًا.. انطلاق معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالقاهرة

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