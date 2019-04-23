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انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:43 م
انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للانتخابات الرئاسية احتجاجات الجزائر
أ ش أ
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اختتمت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر اليوم،الثلاثاء، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.

 

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن هذه المراجعة تأتي طبقا لأحكام المادة (14) من القانون المتعلق بنظام الانتخابات بالجزائر.

 

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية من البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع؛ لتسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

 

وشهدت عملية المراجعة رفض بعض رؤساء البلديات بعدة ولايات المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم ومراجعة القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى رفض القضاة أيضًا الإشراف على سير العملية الانتخابية ووقوفهم إلى جانب الحراك الشعبي ومطالبتهم بعدالة مستقلة.

 


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