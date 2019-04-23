انتشال جثتين مجهولى الهوية قضيا على يد "داعش" بالموصل

وكالات الأنباء

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق، انتشال جثتين مجهولتي الهوية قضيا على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بإحدى الدور السكنية في قضاء تلعفر غرب الموصل مركز محافظة نينوى

وذكرت المديرية ان "الدفاع المدني في نينوى تمكن من انتشال جثتين مجهولتي الهوية قضيا على يد داعش بحي القادسية في قضاء تلعفر.

وتابعت المديرية أنه تم إخراج الجثتين، وتسليمهما للجهات المختصة وفق السياقات القانونية المتبعة.

وتظهر صور نشرتها مديرية الدفاع المدني العامة، فرق الإنقاذ وهي تنتشل الجثتين بينما تظهر الجثث فيها متحللة ما يبين أن الشحصين قتلا منذ وقت طويل.