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اليوم السابع يكشف رسائل الشعب لـ «السوشيال ميديا » والإخوان

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:55 م
اليوم السابع يكشف رسائل الشعب لـ «السوشيال ميديا » والإخوان اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " 88% وافقوا على التعديلات الدستورية"، وفيه: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فى مؤتمر صحفى نتيجة الاستفتاء: %44.33 نسبة المشاركة بإجمالى 27 مليوناً و 193 ألف مواطن.. الأصوات الصحيحة 26 مليوناً و 362 ألفاً.. الأصوات الباطلة 831 ألفاً.. 23 مليوناً و 416 ألفاً وافقوا.. و 2 مليون و 945 ألفاً .
 
وتقرأ أيضا، السيسى يبحث مع رؤساء وممثلى 12 دولة أفريقية ورئيس "الإيجاد " سبل دعم استقرار الخرطوم، وفيه: قمة السودان فى قلب القاهرة.. توافق أفريقى على سرعة استعادة النظام الدستورى من خلال عملية سياسية يقودها السودانيون.
 
وداخل العدد
 

ـ رسائل الشعب لـ «السوشيال ميديا » والإخوان والمعارضة.. «الإخوان » سقطوا وتلقوا «الدرس » على أيدى أبناء مصر فى طوابير الاستفتاء.. وفضائح «الصور والفيديوهات المفبركة » انكشفت.. فضح ديكتاتورية الأقلية المعارضة وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى فى محاولة لاستعادة المشهد القديم وصفقات الغرف المغلقة.

 
ـ السيسى لرئيس جنوب أفريقيا: نسعى لتنسيق المواقف تجاه قضايا القارة
 

ـ انهيار «السوشيال ميديا » وتجاهل المصريين للتقارير الحقوقية المزيفة دفع الإعلام الغربى إلى نزع الأقنعة

 
 
اليوم السابع
 
 

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