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الوطنية للانتخابات: 88% وافقوا على التعديلات الدستورية و11%صوتوا بلا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:53 م
الوطنية للانتخابات: 88% وافقوا على التعديلات الدستورية و11%صوتوا بلا الهيئة الوطنية للانتخابات
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أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألفا و593 ناخبا بنسبة 44.33% وعد الأصوات الصحيحة بلغ 26 مليون 362 ألف 421 ناخبا بنسبة 96.94%، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألف و172 ناخبا بنسبة 3.06%، والموافقون على التعديلات 23 مليون و416 ألف و741 ناخبا بنسبة 88.83%، والرافضون 2 مليون و945 ألف و680 ناخبا بنسبة 11.17%.

 
وانتهت أمس فى التاسعة مساء، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.
 

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