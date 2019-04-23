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الوطنية للانتخابات: 27 مليون شاركوا فى الاستفتاء بنسبة مشاركة 44%

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:49 م
الوطنية للانتخابات: 27 مليون شاركوا فى الاستفتاء بنسبة مشاركة 44% الهيئة الوطنية للانتخابات
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أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء بلغ 61 مليون و344 ألف و503 ناخبين، وعدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبا بنسبة 44.33%.
 
وجملة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليون و362 ألف و321 صوتا بنسبة 96.94%
جملة الأصوات الباطلة 831 ألف و173 صوتا بنسبة 3.06%.
جملة المصوتين بالموافقة 23 مليون و416 ألف و741 صوتا، بنسبة 88.83%.
جملة المصوتين بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.
 
وانتهت أمس فى التاسعة مساء، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مبروك لمصر💐

مع صوت الاذان في اجمل الايام💐

مبروك لمصر شعب واحد لا ينقسم💐مبروك علي مصر قياده وقائد وشعب واحد💐

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