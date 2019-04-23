الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية 7 مساء

كتب: إبراهيم قاسم

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات.