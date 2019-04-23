"الوطنية للانتخابات" تشكر الشباب والمرأة على مشاركتهم فى الاستفتاء

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستفتاء جرى فى مناخ ديمقراطى مفعم بالحرية، وخرج بصورة تليق بمصر وتاريخها واسمها، مضيفًا أن المشاركة الجادة والإقبال الكثيف يعكس وعى الشعب وفهمه للديمقراطية وممارسة حقه الدستورى، وأن المشاركة رسالة تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات.

وأضاف أن الشعب وقف خلف وطنه الذى ناداه فلبى ندائه، موضحًا إلى أنه تم تقديم المساعدة للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما قام به رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، متابعًا أن مشاركة المرأة المصرية تصدرت المشهد فى الاستفتاء، كما ظهر أيضا الشباب، ووجه الشكر لذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المصرية والشباب على مشاركتهم فى الاستفتاء.

وانتهت أمس فى التاسعة مساء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.