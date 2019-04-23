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الوطنية للانتخابات: الاستفتاء كان تحديًا كبيرًا.. وأنجزناه فى وقت قياسى

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:42 م
الوطنية للانتخابات: الاستفتاء كان تحديًا كبيرًا.. وأنجزناه فى وقت قياسى الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب محسن البديوى
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، :"شعب مصر العظيم لقد انتهت الأيام المقررة لإجراء الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وإجراء الاستفتاء كان تحديا كبيرًا فى الوقت والجهد، أنجزناه بتوفيق من الله وفضله، وظهر جهد الهيئة على مدار أيام الاسبوع الذى تجلى فى إجراء الاستفتاء، فى وقت قياسى 840 مقرًا للاقتراع خارج مصر، وفى 13919 لجنة فرعية داخل مصر لإتاحة الاقتراع لما يقارب الـ 62 مليون ناخب مصرى".

 

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، :"قد خرج الاستفتاء فى أبهى صوره، وخرج فى صورة تليق بمصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ".

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

 

 

 

 


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