الوطنية للانتخابات: الاستفتاء تم فى أجواء ديمقراطية ونزاهة شهد لها العالم

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار علاء فؤاد ، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الشعب المصرى سطر ملحمة كبيرة حيث خرجت جموع الشعب فى كل أنحاء البلاد معبرة عن إرادتها الحرة فى أجواء ديمقراطية لتشارك فى عملية الاستفتاء.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة ، لقد بذلت الهيئة الوطنية جهدا كبيرا مواصلة اليل بالنهار من أجل إجراء الاستفتاء فى الوقت الذى حدده الدستور ، وقد راعت المناسبات ودخول شهر رمضان واتسمت العملية بشفافية وحيادية شهد لها كل العالم وكل من تابع العملية.

وانتهت أمس فى التاسعة مساء أمس ،عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.