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المستشار أحمد الشافعى رئيسا لنادى قضاة المحلة للمرة الثانية بالتزكية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:48 م
المستشار أحمد الشافعى رئيسا لنادى قضاة المحلة للمرة الثانية بالتزكية المستشار احمد الشافعي
الغربية - مصطفى عادل
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أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن فوز المستشار أحمد الشافعى رئيس الاستئناف رئيس مجلس إدارة نادى قضاة المحلة، بمنصب رئيس مجلس إدارة النادى للمرة الثانية على التوالى بالتزكية، وفوز أعضاء المجلس بالتزكية.

كان مجلس إدارة نادى قضاة المحلة قد فتح باب الترشح لاختيار مجلس إدارة جديد، واستمر باب الترشح مفتوحا لمدة 10 أيام، وبعد انتهاء المدة المحددة للترشح والمدة المحددة للتنازل.

 تم إعلان تشكيل مجلس إدارة النادى، بفوز المستشار أحمد الشافعى بمقعد رئيس إدارة النادى بالتزكية للدورة الثانية على التوالى، وعلى مقاعد المستشارين فاز كل من المستشار أسامة محمود، والمستشار شريف عرابين، والمستشار حازم العشرى، والمستشار أحمد خطاب.

وفاز بمقاعد القضاة، كل من القاضى محمد هدايات حافظ، والقاضى أيمن محمد الخضرى، والقاضى حسام البهنسى، والقاضى أحمد محروس عقرب، وفاز بمقاعد النيابة العامة، كل من أحمد محمد الشهاوى، محمد إبراهيم الجرجاوى، معتز عزت فهمى، احمد محمد حامد.

وأكد " الشافعي" لـ"اليوم السابع" أن مجلس الادارة يعمل جاهدا لخدمة القضاة، وأن باب النادى مفتوحا لتقديم الخدمات لجميع قضاة مصر، متمنيا التوفيق لمجلس إدارة النادى فى خدمة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.


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