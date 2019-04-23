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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:13 م
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الصين تشكو للولايات المتحدة بسبب إنهاء إعفاءات نفط إيران

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:59 م
الصين تشكو للولايات المتحدة بسبب إنهاء إعفاءات نفط إيران الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إنها شكت رسميا للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيرانى، لتخط بذلك شرخا جديدا فى العلاقات المعقدة بالفعل بين بكين وواشنطن.

الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيرانى بإجمالى واردات بلغ العام الماضى 29.27 مليون طن، بما يعادل حوالى 585 ألفا و400 برميل يوميا، وهو ما يشكل نحو ستة بالمئة من إجمالى واردات الصين النفطية.

وأعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات ستنتهى بحلول مايو أيار، مما تسبب فى ارتفاع الأسعار ويضع ضغطا على المستوردين لوقف وارداتهم من إيران تماما.

كانت الصين واحدة من ثمانية مشترين عالميين نالوا إعفاءات لاستيراد النفط الخام فى نوفمبر.

وقال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال إفادة صحفية يومية إن الصين تعارض بحزم فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب.

وقال "سيسهم قرار الولايات المتحدة فى عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وفى سوق الطاقة العالمية. نحث الولايات المتحدة على اتباع نهج مسؤول والاضطلاع بدور بناء وليس العكس.

"خاطبت الصين بالفعل الجانب الأمريكى بهذا الشأن".

 


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