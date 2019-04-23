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السلطات الإندونيسية: مقتل 69 شخصا بينهم 15 شرطيا خلال الانتخابات

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:45 ص
السلطات الإندونيسية: مقتل 69 شخصا بينهم 15 شرطيا خلال الانتخابات الشرطة الإندونيسية ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى فى إندونيسيا إلى 69 شخصا نتيجة الإرهاق وحوادث الطرقات خلال الانتخابات الرئاسية، التى أجريت هناك الأسبوع الماضى.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدى براسيتيو - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن 54 شخصا من العاملين فى الانتخابات لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى 15 شرطيا، مشيرا إلى أن 32 شخصا يتلقون العلاج فى المستشفيات.

وأضافت أن 15 شخصا من رجال الشرطة توفوا خلال أدائهم واجبهم لضمان العملية الانتخابية.

وتعتبر الانتخابات العامة حدثا سياسيا رئيسيا فى إندونيسيا حيث يختار 192 مليون ناخب رئيس البلاد ونائبه وأعضاء البرلمان المركزى والبرلمانات الإقليمية.

يذكر أن الرئيس الحالى ويدودو حصل على 54.5% من الأصوات بحسب نتائج فرز سريع غير رسمي، بينما حصل منافسه الجنرال السابق بالجيش برابوو سوبيانتو على 45.5% من الأصوات.

 


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