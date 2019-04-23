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الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:57 م
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "راضى .ب" عاطل 3 سنوات، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

 

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "راضى . ب" عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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