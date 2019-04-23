الجيزة تضع 10 ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية بالمنشآت السياحية

حددت محافظة الجيزة، عده ضوابط لإقامة سرادقات (خيم رمضانية) خلال شهر رمضان المعظم داخل المنشآت السياحية تأتى على رأسها الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة وبشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها وذلك حفاظاً على حياه المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقد أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً يضم الضوابط التى يجب مراعاتها لإقامة السرادقات داخل المنشآت السياحية خلال شهر رمضان المعظم تضمنت 10 ضوابط وهى أن يكون السرادق بعيداً عن المنشآت البنائية وأن تتوافر فيه اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية داخل الخيمة وفقاً لما تقرره الحماية المدنية والأمن الصناعى.

وأكد راشد على وجوب أن يكون للسرادق منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة لعدم التسبب فى إعاقة حركة المرور وسيولة الخروج منها.

كما يجب أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وأن تكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق وأن تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترا.

وأضاف أنه يجب مراعاة الأصول الفنية فى توصيلات الكهرباء ووجود مصدر احتياطى والتأكد من وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ وفتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بإقامة أى سرادقات قبل التأكد من توافر العناصر التى تم تحديدها.