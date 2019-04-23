video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التدخل السريع" يعيد مُسِنًا لأسرته بعد ضياعه عامًا فى الشارع بالسويس

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:29 م
"التدخل السريع" يعيد مُسِنًا لأسرته بعد ضياعه عامًا فى الشارع بالسويس التدخل السريع بالسويس يعيد مسنا لأسرته بعد عام فى الشارع
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

نجح فريق التدخل السريع المحلى- بالتعاون مع فريق "أطفال بلا مأوى" بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس- فى إعادة مسن إلى أسرته بعد عام كامل قضاه بدون مأوى فى الشارع يعيش على مساعدة الأهالى.

وقالت ميرفت سيد فهمى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس، إنه من خلال جهد فريق التدخل السريع بالتعاون مع فريق "أطفال بلا مأوى" بالمديرية، تم رصد وجود مسن فى حالة صحية متردية، والذى كان يقيم بدون مأوى بجوار مدرسة قاسم أمين بحى الأربعين فى السويس.

وقام الفريق بالتوجه إليه وبمناقشته تم التعرف على اسمه "عم السيد.ح"، 64 عاما، وعلى مدى يومين قام الفريق بإقناع المسن بالذهاب لدار وتقديم كافة أوجه الرعاية له من الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة له، وقد تم نقل المسن بالفعل إلى دار بالسويس وتم عمل جلسات نفسية للمسن، ومن خلال التحرى تم التوصل إلى أسرته وأولاده، حيث تمت إعادته للأسرة وقدمت الأسرة الشكر للوزارة على جهدهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين : طرح الخضراوات الفاكهة بأسعار مخفضة بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين": أكثر من 180 شركة بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان وتخفيضات فى الأسعار

التضامن

التدخل السريع

السويس

مسن

الشارع




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة