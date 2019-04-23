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الإدعاء الأمريكى: امرأة من ويسكونسن قدمت دروسا عن صنع القنابل عبر الإنترنت

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:33 م
الإدعاء الأمريكى: امرأة من ويسكونسن قدمت دروسا عن صنع القنابل عبر الإنترنت الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
(رويترز)
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ذكر الإدعاء الأمريكى أن امرأة من ويسكونسن استخدمت حسابات مخترقة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لتقديم دروس عن كيفية صنع قنابل وسموم نيابة عن تنظيم داعش.

وقال مكتب الادعاء فى منطقة شرق ويسكونسن فى منشور أمس الاثنين، إن وهيبة عيسى ديس (46 عاما) من كوداهى فى ويسكونسن اعترفت بتهمة "محاولة تقديم دعم مادى لداعش المصنفة تنظيما إرهابيا".

وقال المسئولون إن المساعدة التى قدمتها فى 2018 جاءت فى شكل إتاحة الخبرة المتعلقة بصنع قنابل وأسلحة البيولوجية على الإنترنت لمساعدة تنظيم داعش.

وأفاد الادعاء بأنها بعثت برسالة لضابط سرى من مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) على فيسبوك قالت فيها "هل تذكر تفجير ماراثون بوسطن... الإعداد له كان سهلا للغاية. كما ما يحتاجه الأمر وعاء الطهى بالضغط وشظايا ومواد ناسفة. انضموا لقناتى وقوموا بأبحاث".

وأضاف أنها قدمت توجيهات أيضا بشان كيفية صنع سم الريسين المستخرج من بذور نبات الخروع.

وقال المدعى العام ماثيو كروجر فى بيان "روجت ديس من منزلها فى كوداهى لجدول أعمال داعش البغيض والعنيف وقدمت توجيهات تفصيلية لكيفية الإضرار بأبرياء".

وقال مسؤولون إن ديس تواجه عقوبة السجن 20 عاما وغرامة 250 ألف دولار ومن المقرر أن تمثل أمام قاض فى سبتمبر.

وقال محاميها جون كامبيون لصحيفة نيويورك تايمز إنه وموكلته "يتطلعان لجلسة سبتمبر حيث سيتحدث عن التاريخ المعقد الذى أدى إلى تصرفها ذلك على الإنترنت".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من محاميها فى وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء.

وفى قضية منفصلة أعلن الادعاء إدانة يوسفانى باديلا كوندى وهو كوبى يقيم فى ميلووكى بويسكونس بمحاولة تقديم دعم مادى لداعش . ويواجه أيضا عقوبة السجن 20 عاما وغرامة 250 ألف دولار.

 


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