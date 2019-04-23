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الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 26 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط أحيانا على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى


القاهرة 13 26
شبين الكوم 12 25
طنطا 12 25 
دمنهور 14 24
الإسكندرية 15 24
بلطيم 13 23
مطروح 13 22
السلوم 12 28
سيوة 11 29
بورسعيد 11 21
دمياط 11 21 
الزقازيق 12 25 
الإسماعيلية 12 26 
السويس 11 26
العريش 12 21
رفح 12 21
رأس سدر 11 26
نخل 05 23
نويبع 14 25
طابا 09 25
كاترين 02 25
الطور 14 25
شرم الشيخ 16 27
الغردقة 14 28
مرسى علم 15 27
الفيوم 11 29
بني سويف 11 29
المنيا 10 29
أسيوط 11 29
سوهاج 10 30
قنا 08 31
الأقصر 14 32
أسوان 14 33
أبوسمبل 15 32
الوادي الجديد 14 31
شلاتين 17 30
أبورماد 18 29
رأس حدربة 19 28
حلايب 19 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
الصغرى العظمى


مكة المكرمة 26 40 
المدينة 19 33 
الرياض 13 27
المنامة 22 27
أبوظبى 22 31
الدوحة 22 28
الكويت 17 29
دمشق 04 18
بيروت 15 19
عمان 08 19
القدس 09 18
غزة 13 20
بغداد 11 24 
مسقط 27 33
صنعاء 12 25
الخرطوم 21 37
طرابلس 19 29
تونس 14 26
الجزائر 11 19
الرباط 10 18
نواكشوط 19 30

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم
الصغرى العظمى


أنقرة 03 13
إسطنبول 07 16
إسلام آباد 21 35
نيودلهي 26 40
جاكرتا 26 34
بكين 15 28
كوالامبور 24 36
طوكيو 16 22
أثينا 12 19 
روما 12 21 
باريس 14 24
مدريد 09 18
برلين 11 20
لندن 11 21
مونتريال 04 17
موسكو 08 18
نيويورك 10 19
واشنطن 12 22

 


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